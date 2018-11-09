في هذا الموعد.. الطقس يتحول الى ماطر مع انخفاض بالحرارة وبرق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا السبت غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تهطل الأمطار بشكل متفرق ومتقطع مترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد بين الحين والآخر. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة متقطعة بدءا من بعد الظهر تكون غزيرة مترافقة ببرق ورعد في المناطق الداخلية.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق ومتقطع مترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد بين الحين والآخر.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 م وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 25 درجة، فوق الجبال من 10 الى 18 درجة، في الارز من 3 الى 12 درجة، في الداخل من 9 الى 20 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد، يسوء على المرتفعات ليلا بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75%.

-حال البحر: منخفض الموج إلى مائج حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,50 ساعة غروب الشمس: 16:38