“ويك اند” ممطر.. والتيارات القطبية ستكلل الجبال قريباً بالبياض!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الضغط الجوّي المرتفع يستمر فوق تركيا والبحر الأسود وشمال اليونان ما يجعل الرطوبة العالية فوق البحر المتوسط تشكّل منخفضاً جوياً متوسط الفاعلية فوق شمال مصر، سيقترب تدريجياً من فلسطين ولبنان ليصل الى الأردن وسوريا مدعوماً برطوبة البحر الأحمر والسحب المدارية الدافئة وسينتج عنه ما يلي:

تساقط أمطار غزيرة، أحياناً، مصحوبة بعواصف رعدية والبرَد في عمّان وإربد والسويداء ودرعا وقد تتشكل السيول بسبب غزارة الهطولات وتتمدد نحو دمشق ويبرود والبقاع، وتلتقي برطوبة المتوسط فوق فلسطين ولبنان وتسبب بعواصف رعدية خلال يومَي السبت والأحد وتساقط امطار محلية في لبنان تكون غزيرة احياناً، فتنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج الخفيفة على الجبال العالية بسبب تراجع درجات الحرارة.

من جهة أخرى، يتشكّل منخفض مداري عالي الفعالية وسط المملكة السعودية وسينحرف نحو بحر العرب لتعود الأمطار الطوفانية وتضرب الكويت وغرب ايران من جديد، الأمر الذي سيجدّد سيناريو الفيضانات التي عانت منها مناطق عدة في الكويت، باختصار طقس الشرق الأوسط هذا الأسبوع سيتخلله فيضانات وسيول وتدني بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل وثلوج على الجبال التي تعلو 1900 متر.

طقس يوم السبت: غائم يتحوّل الى ممطر بخاصة في البقاع ودمشق والسويداء وعمان واربد.

على الساحل: 24/18

على الجبال1200 متر: 19/7

في البقاع: 19/8

الرياح: متقلبة خلال النهار، شرقية قبل الظهر تتحول الى شمالية على الساحل سرعتها بين 10 و 20 كلم في الساعة

الرطوبة: 50 الى 73%

الضغط الجوّي: 1016hpa

من جهة أخرى، بدأ النزول القطبي يغطي ولايات عديدة في اميركا ما سبب بهبوب عواصف ثلجية وانخفاض درجات الحرارة وسيزداد الأمر سوءاً في الأيام المقبلة بحيث سيلامس النزول القطبي فلوريدا وشمال المكسيك.