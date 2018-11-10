إجتماع “ليلي” بين نصرالله وباسيل

في إطار المتابعة لحل عقدة توزير النواب “السنة المستقلين”، وقبل ساعات من إلقاء كلمته المنتظرة عقد الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله مساء أمس إجتماعا مع​ رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​، وعلم ان “الاجواء لحل العقدة “السنية” كانت اكثر من ايجابية”، وفق ما أفادت “الجديد”.

وفي السياق، ذكرت لـ”ال بي سي”، أن “نصرالله بحث مع باسيل في موضوع تشكيل الحكومة والعمل على إيجاد السبل الكفيلة لحل العقد التي تعترض إنهاء عمليّة التشكيل وذلك على أساس المعايير الموضوعيّة والعمليّة، مضيفة أنه”تم الاتفاق على وجوب تحصين الوحدة الوطنيّة ومنع الإنجرار إلى توتير البلاد أو تحريض مذهبي أو طائفي”.

تجدر الإشارة إلى أن “العقدة “السنيّة” هي الوحيدة التي لا زالت تحول دون ولادة الحكومة، والمتمثلة بـ” إصرار حزب الله​ على تمثيل النواب السنّة من خارج تيار المستقبل، المتمثلين بـ”اللقاء التشاوري”. وما يقابله من رفض لـ “المستقبل” في الإعتراف بهذه العقدة بأي شكل من الأشكال، على قاعدة أن هؤلاء لا يشكلون فريقاً سياسياً واحداً، وبحال الإصرار على تمثيلهم من قبل أيّ فريق يكون عليه تحمّل مسؤوليّة العرقلة”.

المصدر: ليبانون ديبايت