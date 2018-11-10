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إليكم الطرقات السالكة للدخول والخروج من والى بيروت أثناء الماراتون

المصدر: وكالات 0

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: “إلحاقاً لبلاغنا المتعلق بتنظيم “جمعية بيروت ماراثون ” يوم الاحد الواقع فيه 11/11/2018 سباق “بلوم بيروت ماراتون 2018″،

تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الطرقات السالكة للدخول والخروج من وإلى مدينة بيروت في خلال فترة السباق، وهي:

-للخارجين من بيروت إلى البقاع:
1. الكولا باتجاه السفارة الكويتية – نزولاً الى الغبيري والشياح – الحازمية.
2. الأشرفية ساسين نزولاً الى AUST – أوتيل ديو – حازمية.
3. برج الغزال – صعوداً الى الأشرفية جادة شارل مالك – يميناً باتجاه ال ABC ثم نزولاً الى اوتيل ديو – حازمية.
4. المزرعة – البربير – المتحف – مستديرة العدلية – الحازمية.

-للقادمين من الشمال باتجاه البقاع:
1. الدورة الكرنتينا – يمين باتجاه المرفأ قبل الفوروم – سلوك اوتوستراد إميل لحود – حازمية.

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-للخارجين من بيروت إلى الجنوب:
1. كل الطرقات الرئيسية مفتوحة من رملة البيضاء – الكولا – سليم سلام – كورنيش المزرعة – البربير – العدلية.

-للخارجين من بيروت إلى الشمال:
1. نفق سليم سلام باتجاه برج الغزال – يساراً باتجاه نفق جورج حداد إلى تقاطع المرفأ – يميناً باتجاه جسر شارل حلو – قرب الـ MTC باتجاه اوتوستراد شارل حلو.
2. الأشرفية / ساسين باتجاه جسر برج حمود الى الدكوانة – يميناً باتجاه اوتوستراد ميرنا الشالوحي – سلوك بوابات الماراتون قرب غاليري خباز وغاليري الإتحاد باتجاه الشمال.
3. العدلية باتجاه الحازمية للإلتفاف الى اوتوستراد اميل لحود المتجه الى الدورة باتجاه الشمال.

-للدخول والخروج من وإلى منطقة الحمرا ما بين شارع الحمرا الرئيسي والجامعة الأميركية:
1. الوصول الى تقاطع بربر ثم الاتجاه يمينا باتجاه مفرق الكبوشية – عبور بوابات الماراتون عند كنيسة الكبوشية والكوستا باتجاه مستشفى الجامعة الأميركية.
2. عبور بوابة الماراتون عند تقاطع شارع الحمرا وشارع السادات بالقرب من مطعم البندقجي سابقاً”.

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