“الشتاء في ديارنا”: أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. والثلوج ستضرب لبنان!

كتب الأب إيلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية على حسابه على “فيسبوك”: “ارتفعت الرطوبة فوق بحر العرب ووصلت السحب المدارية من الرياض نحو الكويت وامتصت الرطوبة التي لامست 99% فحلت الكارثة للمرة الثانية على التوالي في غضون اسبوع، ضرب الطوفان الكويت والأردنّ وادى الى سقوط قتلى لاقوا حتفهم خنقاً في المياه التي حاصرتهم فأسرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا من سياراتهم وانتشر خبر “الآتي اعظم” في الكويت والأردن، وهذا الآتي سيصل بين اليوم ظهراً وغداً الأحد وخلال الأسبوع المقبل”.

وأضاف: و”لبنان ليس بعيدا عن هذه الأجواء فهو يتحضّر لأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط غزير للبرد المتوسط الحجم في بعض مناطقه بسبب التصارع الذي سيجري فوق الجبال الغربية والخط الساحلي الممتد من اللاذقية وحتى فلسطين فتكثر الهطولات والعواصف الرعدية وتتزامن مع نزول قطبي على تركيا سيساهم بتراجع درجات الحرارة بمعدل خمسة الى عشر درجات مئوية ففتهيأ الجبال التي تعلو 1700 متر بحسب التحديث الصباحي لرادار الثلوج لارتداء الحلة البيضاء.

طقس الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية خلال هذه الأيام سيحمل كميات من الأمطار تعادل شهرين من الهطولات”.

وتابع: “طقس لبنان ليوم الأحد، غائم وممطر بكشل محلي وتكون الأمطار غزيرة بين الخط الساحل والحبال الغربية وتتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو 2500 متر بشكل خفيف مع عواصف رعدية محلية بانتظار ان يتدنى مستوى الثلوج منتصف الأسبوع المقبل، والذي يساهم على وصول كميات الرطوبة نحو لبنان وفلسطين من المتوسط هو المرتفع السيبيري الذي يسيط بقساوة فوق البحر الأسود وتصل اطرافه نحو شرق اوروبا وتركيا فتتحول المنخفضات نحو شمال مصر فلبنان والجوار حيث يسيطر منخفض البحر الأحمر الذي يعمل على استقطاب هذه الرطوبة.

كيف ستتوزع درجات الحرارة؟

على الساحل: 21/18

على الجبال1200 متر: 15/7

في البقاع: 17/8

الرياح: متقلبة خلال النهار، شرقية قبل الظهر تتحول الى شمالية على الساحل ومن ثم حنوبية غربية سرعتها بين 10 و 20 كلم في الساعة

الرطوبة: 50 الى 73%

الضغط الجوّي: 1017hpa”.