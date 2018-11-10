الطائرات بمطار بيروت معرّضة للتشويش.. ونصيحة للطيارين خلال الهبوط!

كتبت صحيفة “الأخبار”: “حذّرت إدارة الطيران الاتحادي الأميركية (FAA)، شركات الطيران التي تهبط طائراتها في مطار بيروت الدولي، من تعرّض نظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية (GPS) في المجال الجوي اللبناني للتشويش. وقد صدر هذا التحذير بتاريخ 10 من الشهر الجاري، إذ حمل التحذير معلومات عن إمكانية فقدان الاتصال بالنظام الدولي للملاحة لأسباب غير متوقعة. وقد نصحت الإدارة الطيارين بالاعتماد على الطريقة اليدوية خلال الهبوط في مطار بيروت، إلا إذا قرّر الطيارون تحت مسؤوليتهم الهبوط بالطريقة الأوتوماتيكية. وهذا التحذير جاءَ بعدَ تشغيل القيادة العسكرية الروسية لأنظمة التشويش الإلكتروني التي استقدمتها في إطار السعي إلى منع الاعتداءات الجوية الإسرائيلية على سوريا. وأكّدت مصادر معنية بالملاحة الجوية لـ”الأخبار” أن التشويش الذي شهدته الأجواء اللبنانية أكثر من مرة سابقاً، سواء من قبل الأميركيين أو الروس، لا يؤثر في حركة الطائرات، بسبب وجود سبل أخرى، غير نظام الـGPS، لقيادة الطائرات”.

المصدر: الأخبار