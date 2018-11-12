فترة “استراحة”: ولكن الأربعاء سيناريو السيول يتجدد بالكويت.. كيف سيتأثر لبنان؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان هذه الفترة هي فترة “استراحةُ المقاتل” قبل ان يتجدّد نشاط الأمطار خلال هذا الأسبوع وتكون احياناً محليّة غزيرة، بسبب استمرار تدفّق الرياح الشرقية الجافة، التي تعمل على شرذمة السحب وتفكيكها فتدخل نحو الساحل والداخل بشكل متفرّق مصحوبة بالبروق والرعود، فعندما تكون الرياح، ضمن اتجاهها الشرقي، رغم كثافة السحب الركامية، الا أنّها تتعرّض الى ما نسميه “التفكك”، “عدم اللُحمة”.

فمن ظهر يوم الإثنين ولغاية صباح الأربعاء، يدخل الحوض الشرقي للبحر المتوسط، ومعها الكويت وجدّة، “باستراحة المقاتل”، الى ان تعود الكارثة نحو الكويت والجوار ظهر الأربعاء، تحمل معها سحباً مدارية غزيرة الأمطار من شمال المملكة السعودية مشحونة بكمية هائلة بالصواعق والرعود، ستُجدّد سيناريو السيول، وقد تكون هذه المرة انشط ممّا شهدناه سابقاً فقد تلامس نسبة الهطولات خلال 24 ساعة من ظهر الأربعاء ولغاية ظهر الخميس 70 ملم فتتشكل الفيضانات وتكون السيول مدمرة ونسبة المياه عالية على الطرقات التي قد تغرق السيارات مجدداً وتقتحم المنازل والمخال التجارية، اضف الى الأمطار الغزيرة التي ستضرب جدة ايضاً يوم الأربعاء.

يسيطر، حالياً، المرتفع السيبيري غرب روسيا ويمدد قيم ضغطه المرتفعة نحو شرق اوروبا فتصد المنخفضات عن شرق القارة وتتحوّل حنوبا نحو المتوسط فتفتح باب الخيرات على لبنان وفلسطين وسوريا والأردن.

طقس يوم الثلاثاء في لبنان، مشمس الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة حتى صباح الأربعاء موعد اقتراب حالة عدم استقرار ستسبب بتساقط امطار غزيرة مع عواصف رعدية، والجدير ذكره انّ النزول القطبي الذي سيطال تركيا في الأيام القليلة المقبلة سيؤثر على لبنان بتراجع درجات الحرارة وتساقط الثلوج على الجبال العالية.

كيف ستتوزع درجات الحرارة؟

على الساحل: 23/18

على الجبال1200 متر: 17/7

في البقاع: 18/8

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها 10 كلم في الساعة

الرطوبة: 50 الى 65%

الضغط الجوّي: 1015hpa