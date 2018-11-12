موفد ماكرون إلى بيروت حمل سراً رسائل تهديد اسرائيلية!

علمت صحيفة “الأخبار” من مصدر دبلوماسي غربي في بيروت أن الموفد الرئاسي الفرنسي، أوريليان لو شوفالييه، الذي زار بيروت الاسبوع الماضي قادماً من تل أبيب، حمل ما وصفه بـ”رسائل إسرائيلية، تحمل طابعاً تهديدياً أو تهويلياً”.

وقال المصدر إن المسؤول الفرنسي نقل قلق إسرائيل الكبير من استمرار عمليات نقل الاسلحة الصاروخية الى لبنان عبر سوريا، وإن تل أبيب تنوي مواجهة هذه العملية بالضرب المباشر. لكن الجديد، بحسب المسؤول الفرنسي، أن إسرائيل ترى أن على لبنان والعالم التحرك لمصادرة صواريخ يملكها حزب الله في لبنان وتحوي على نظام توجيه دقيق مع رؤوس تفجيرية كبيرة الحجم، فضلاً عن منع إقامة منشآت لتصنيع الصواريخ أو تحويل الصواريخ غير الدقيقة إلى دقيقة. وقال الدبلوماسي الفرنسي إن إسرائيل لديها معلومات عن أماكن وجود هذه الصواريخ، ومن بينها ما نشرته عن مواقع قرب مطار بيروت الدولي.

ورفض المصدر تأكيد أن معلومات تنسب الى المسؤول الفرنسي قوله إن إسرائيل ستعالج بنفسها الأمر إذا لم تبادر الحكومة اللبنانية الى حل. وقال المصدر إن فرنسا تشعر بقلق إزاء أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة الى لبنان. ويمكن اعتبار “التهديدات الدفاعية” التي وجّهها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى قادة العدو، يوم السبت الماضي ، رداً علنياً على الرسائل التي حملها سراً إلى بيروت موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: الأخبار