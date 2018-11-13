الأمن العام يردّ على “رايتس ووتش”: لا ضغوط على النازحين للعودة إلى سوريا

قالت ممثلة منظمة “هيومن رايتس وتش”، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، أنّ المنظمة تهتم بموضوع اللاجئين، وأن في لبنان ضغطاً على النازح السوري للعودة الى بلده قبل الوقت المناسب، وأنّ المنظمة ترى أنّ هناك ضغطاً مباشراً من الأمن العام اللبناني حتى يعود السوريون الى مناطقهم المحرومة من الكهرباء والماء والحماية وحتى لا وجود للرقابة للتأكد من عدم تعرضهم للإنتهاكات.

في هذا الإطار، تؤكّد المديرية العامة للأمن العام أنّها لا تمارس اي شكل من أشكال الضغط على النازحين السوريين للعودة الى سوريا، وان جميع العائدين منهم قد عادوا طوعاً أما بشكل إفرادي أو ضمن دفعات العودة الطوعية التي تنظمها المديرية العامة للأمن العام بالتنسيق مع السلطات السورية المختصة، والتي تتم بحضور مندوبين من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR الذين يتأكدون ان النازحين يعودون طوعاً وبملء إرادتهم