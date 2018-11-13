الحريري سيكون حاسماً.. لا اعتذار ولا توزير سنّة 8 آذار

على وقع حراك غير مضمون النتائج، يتولاه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عملية تأليف الحكومة، التي أطاح بها تصعيد الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله ؛ تتجه الأنظار إلى ما سيقوله اليوم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في مؤتمر صحافي يخصصه للردّ على نصرالله، حيث تشير المعطيات المتوافرة لصحيفة “السياسة” الكويتية إلى أن رد الحريري سيكون “حازماً وحاسماً؛ فلا اعتذار، ولا توزير لسنة 8 آذار”، بحسب أوساط مطلعة على ملف التأليف الحكومي.

وإذ أكدت الأوساط أن “حزب الله ليس من يشكل الحكومة، بل الرئيس المكلف هو الذي يختار الوزراء، ويرفض أن يُملي عليه أحد أي أمر يتصل بالتأليف”، شددت في الوقت نفسه، على أن الحريري “سيحدد موقفه من مسار التأليف، ويسمي الأشياء بأسمائها، وسيفضح المعرقلين، ويكشف نيّاتهم وما يخططون لهذا البلد، الذي يرفض أبناؤه أن يكونوا رهينة لأحد”.