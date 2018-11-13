موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


أخبار لبنان

الحريري سيكون حاسماً.. لا اعتذار ولا توزير سنّة 8 آذار

المصدر: وكالات 0

على وقع حراك غير مضمون النتائج، يتولاه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عملية تأليف الحكومة، التي أطاح بها تصعيد الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله ؛ تتجه الأنظار إلى ما سيقوله اليوم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في مؤتمر صحافي يخصصه للردّ على نصرالله، حيث تشير المعطيات المتوافرة لصحيفة “السياسة” الكويتية إلى أن رد الحريري سيكون “حازماً وحاسماً؛ فلا اعتذار، ولا توزير لسنة 8 آذار”، بحسب أوساط مطلعة على ملف التأليف الحكومي.

وإذ أكدت الأوساط أن “حزب الله ليس من يشكل الحكومة، بل الرئيس المكلف هو الذي يختار الوزراء، ويرفض أن يُملي عليه أحد أي أمر يتصل بالتأليف”، شددت في الوقت نفسه، على أن الحريري “سيحدد موقفه من مسار التأليف، ويسمي الأشياء بأسمائها، وسيفضح المعرقلين، ويكشف نيّاتهم وما يخططون لهذا البلد، الذي يرفض أبناؤه أن يكونوا رهينة لأحد”.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

بالفيديو: فتاة تعانق الرئيس الحريري تحت قبّة البرلمان

أخبار لبنان

موفد ماكرون إلى بيروت حمل سراً رسائل تهديد اسرائيلية!

أخبار لبنان

بالأرقام… خوري يكشف: مقبلون على الانهيار بعد 3 أشهر

أخبار لبنان

فترة “استراحة”: ولكن الأربعاء سيناريو السيول يتجدد بالكويت.. كيف سيتأثر…