بالأرقام.. اليكم الفارق في فاتورة الاشتراك بين عداد وشهري (صور)

نشر المواطن جو خوري عبر صفحته على “تويتر” صورتين لبدلات ايصال اشتراك كهرباء تظهر الفارق بين شهر ايلول وشهر تشرين الاول.

ووفقاً للمنشور، فإن فاتورة الاشتراك عن شهر ايلول لـ 15 امبير بلغت 320000 ليرة لبنانية، في حين انه تم تركيب العداد في اول شهر تشرين الاول، وقد بلغت فاتورة الاستهلاك بالكيلووات 106000 اي اقل بـ 214000 ليرة.

وبالتالي تظهر هذه الفروقات كمية الارباح التي كان يجنيها اصحاب المولدات على حساب المواطن الذي يضطر الى تركيب الاشتراكات من اصحاب المولدات لسدّ عجز الدولة عن تأمين الكهرباء له بشكل دائم.

المصدر: لبنان24