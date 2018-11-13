برق ورعد وأمطار في الجنوب.. ماذا عن المناطق الأخرى؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع استقرار في درجات الحرارة، وتساقط امطار متفرقة ابتداء من بعد الظهر مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع استقرار في درجات الحرارة، وتساقط امطار متفرقة ابتداء من بعد الظهر مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، وأمطار متفرقة تكون مترافقة مع برق ورعد احيانا خاصة في المناطق الجنوبية، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 25 درجة، فوق الجبال من 10 الى 17 درجة، في الارز من درجتين الى 10 درجات، في الداخل من 6 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,09 ساعة غروب الشمس:16,32