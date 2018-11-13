واشنطن تصنّف نجل السيد نصرالله “إرهابياً عالمياً”.. هذه التفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، أنّها صنّفت جواد نصر الله، نجل الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصر الله، “إرهابيّاً عالمياً”.

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية جواد نصر الله بأنّه “القائد الصاعد للحزب، وقالت إنّه “قام خلال السنوات الأخيرة بتجنيد أشخاص لشنّ هجمات إرهابية ضدّ إسرائيل في الضفة الغربية” المحتلة”.

يأتي ذلك في وقت تشدّد واشنطن الضغوط على “حزب الله”، فيما كانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات

على عناصر من الحزب يديرون عمليات في العراق. واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة

الأميركية (OFAC) إجراءات، اليوم الثلاثاء، لاستهداف أربعة أفراد مرتبطين بـ”حزب الله” يقودون أنشطة عملياتية ومالية واستخبارية في العراق. والأربعة هم: شبل محسن عبيد الزيدي، ويوسف هاشم، وعدنان حسين كوثراني، ومحمد عبد الهادي فرحات.