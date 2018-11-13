وزارة الزراعة تحذر من “DICLORPROPENE”: خطير جداً على صحة المواطن!

حذرت وزارة الزراعة من “معلومات تفيد ان بعض المزارعين يقومون بتعقيم التربة المبيد الزراعي الذي يحمل الاسم التجاري “كوندور” ومادته الفعالة 1,3 Diclorpropene وهذا المبيد غير مرخص من قبل وزارة الزراعة كما انه مجهول المصدر والنوعية”.

وأشارت الى ان “هذا المبيد والتداول به خطير جداً على الصحة العامة والبيئة”، مشيرة الوزارة الى انها “تحتفظ لنفسها بحق ملاحقة كل من يقوم باستيراده وتسويقه والتداول به على الاراضي اللبنانية لدى المراجع المختصة”.

كما انها تهيب بالمزارعين عدم استعمال اي دواء قبل التأكد من انه مرخص من قبل وزارة الزراعة، وذلك من خلال التواصل مع المراكز الزراعية الموجودة في الاقضية او مع مديرية الثروة الزراعية في الادارة المركزية على رقم الهاتف: 843052/01.