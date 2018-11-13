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أخبار لبنان

يبتز الفتيات مادياً ويهدّدهنّ من خلال مواقع التواصل منتحلاً صفات رسمية

المصدر: وكالات 0

صدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بناءً على معلومات وردت الى مفرزة الاستقصاء المركزية في جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، حول انتحال أحد الأشخاص صفة موظف لدى السفارة التركية، وقيامه بابتزاز نساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الاستقصاءات والمتابعة، تمكنت المفرزة المذكورة من توقيفه في محلة انطلياس، وتبيّن انه يدعى: م. ك. (مواليد عام 1982، سوري) باستماعه أفاد أنه تعرف على العديد من الفتيات من خلال تطبيق “فايسبوك”، وكان يوهمهن بنيّة الزواج أو إقامة علاقة بهن، منتحلاً عدة صفات: موظف لدى السفارة التركية، شرطي ومساعد لقنصلها في لبنان. وأنه عندما كان يريد أن ينهي العلاقة ” يجير” رقم الضحية إلى صديقه: ع. ف. وبعد الاطلاع على هاتفه الخلوي، تمّ العثور على رسائل تهديد وابتزاز مادّي موجّهة إلى عدّة فتيات، وتبيّن ان اقامته منتهية الصلاحية.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

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