اقفال الادارات والمؤسسات العامة في 20 و22 ت2

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مذكرة ادارية قضت باقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس الواقـع فيه 22 تشرين الثاني 2018، بمناسبة ذكرى الاستقلال. وفيما يلي نص المذكرة:

“استناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية.

تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس الواقـع فيه 22 تشرين الثاني 2018، وذلك بمناسبة ذكرى الاستقلال”.

كما واصدر الحريري مذكرة ادارية قضت باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الثلاثاء الواقع فيه 20/11/2018 بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. وفيما يلي نص المذكرة:

“استناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية.

تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 12 ربيع الاول 1440هـ، المصادف يوم الثلاثاء الواقع فيه 20/11/2018 بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف”.