الكويت على موعد مع “الطوفان” اليوم.. وفي لبنان: خيرات تشرين مستمرة!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الكويت أصدرت يوم أمس الثلاثاء قراراً رسمياً بإقفال جميع المؤسسات والمدارس والمحال التجارية بسبب الطوفان المزمع ان يضرب البلاد، وسببه التضارب العنيف الذي تمّ مساء امس بين رياح استوائية رطبة صاعدة من المحيط الهندي نحو بحر العرب فوسط المملكة السعودية.

وقد تزامن هذا الوضع مع وصول كتل باردة من غرب تركيا نحو البحر الأحمر فشمال الرياض، الأمر الذي رفع نسبة الرطوبة ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة على طبقة 500 hpa اي ما يعادل 5575 مترا تقريباً الى 10 درجات فتساقط البرد بشكل جنوني وغطى الصحراء الوسطى في المملكة، وبدأ المنخفض المداري الذي تشكّل، يتمدّد بحجمه، وينحرف نحو الكويت، وما سيزيد الأمر سوءاً اليوم الأربعاء، لكي يتحوّل الى طوفاني بامتياز لمدة 40 ساعة، هو عبور JET STREAM فوق الكويت وبحر العرب وجنوب العراق وايران، والمعروف عن هذا “التيار النفاث”، انّه يحمل معه، على ارتفاع 10 الى 13,500 متر، نسبة عالية من الرطوبة، تغذي السحب الركامية وتحوّلها الى غزيرة الأمطار، مشحونة بالصواعق والعواصف الرعدية، ويساهم بتكوّن البرد الكبير الحجم بسبب انخفاض الحرارة في هذه الطبقات الى -50 تحت الصفر. اذاً، ينتظر الكويت والبصرة وغرب ايران، اليوم وغداً، طوفاناً من الدرجة العالية وقد تلامس نسبة الهطولات في بعض المناطق كغرب العراق وايران 300 مم والمويت بين 180 و220ملم.

سيول وفيضانات وغرقٌ للسيارات واقتحام المياه المنازل هذا ما ستسببه الحالة ويبقى الحذر هو الأهم.

وهذا الوضع ليس بعيداً عن جدّة في المملكة السعودية التي ستشهد اليوم وغداً حالك عدم استقرار عالية الفعالية، ستسبّب الكثير من الهطولات الغزيرة قد ينتج عنها الكثير من الفيضانات والسيول في ارجاء المدينة وصولاً الى مكة المكرّمة.

امّا طقس لبنان الذي يشهد حالة عدم استقرار منذ مساء امس الثلاثاء، فسوف يستمر الوضع حتى قبل ظهر يوم السبت مع انفراجات واسعة يوم الخميس. تستمر الهطولات يوم الأربعاء في لبنان ودمشق واربد وعمّان وفلسطين بشكل متفرّق وتكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق الساحلية والجبال الغربية والجنوب اللبناني مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد، وقد تكللت الجبال الشمالية ليلا، بالثلوج بسبب تراجع درجات الحرارة.

طقس الخميس في لبنان غائم الى مشمس مع تساقط محلي للأمطار مع احتمال حدوث عواصف رعدية.

كيف ستتوزع درجات الحرارة؟

على الساحل: 21/16

على الجبال 1200 متر: 13/6

في البقاع: 16/8

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كلم في الساعة

الرطوبة: 60 الى 85%

الضغط الجوّي: 1013 hpa