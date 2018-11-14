بالصورة: هذه هي نتائج التحاليل المخبرية لكبيس اللفت

شكرت جمعية المستهلك المواطنين والاعلام على تجاوبهم الكبير مع الحملة الشاملة التي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع الإعلام حول الملونات الخطرة في الكبيس، وامتناعهم عن استهلاكها في كل الاماكن تقريبا، مما دفع معظم المتاجر إلى سحبها وإرجاعها إلى المصنعين.

هذا وقد توجهت الجمعية بطلب رسمي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للالتزام بالمادة 45 من قانون حماية المستهلك الذي يلزم الوزارة على سحب كافة السلع التي تحتوي ملونات ممنوعة وأتلافها حفاظا على الصحة العامة، وتحويل المؤسسات المخالفة إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القانون.

بدورها تقوم جمعية المستهلك بنشر نتائج تحاليل هذه المواد وفقا للمادة 67 من نفس القانون ونصها: (تهدف جمعيات المستهلك إلى الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقه وجمع ونشر المعلومات والتحاليل والاختبارات والمقارنات المتعلقة بالسلع والخدمات).العينات التي تحتوي على أي من الملونات التالية: E122-E124-E129-Rhodamine B هي ممنوعة وتشكل خطرا على صحة الانسان وقد أصدر وزير الصناعة بتاريخ 15 أيلول 2017 قرارا يمنع استخدامها في المخللات. حصر القرار منع استخدامها في المخللات لا يعني أنها مضرة هنا وغير مضرة هناك.

الآن يحتاج المستهلكون لقرارات تطال كل الملونات، وفي كل القطاعات الغذائية، منعا للالتباس. لذلك تعمل الجمعية لعقد لقاء سريع مع وزارة الصناعة والصناعات الغذائية من أجل التوصل إلى استخدام ملونات طبيعية غير ضارة، خاصة للأطفال، في الكبيس والعصائر والجلاب والحلويات والبونبون وغيرها. والجمعية تقترح تلوينة الاحمر الطبيعي من الشمندر وأسمها Betanine E162.