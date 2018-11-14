قرار جديد من وزير السياحة حول حفلات ملكات الجمال!

أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال أواديس كيدانيان القرار رقم 282، ويتعلق بتنظيم حفلات انتخاب ملكات الجمال في لبنان والخارج.

ونص القرار على ما يلي:

– المادة الاولى: يخضع اقامة وتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان سواء أقيمت ونظمت في لبنان او الخارج، وسائر حفلات انتخاب ملكات الجمال التي تقام في لبنان، من قبل اشخاص طبيعيين او معنويين لبنانيين او غير لبنانيين، لترخيص يصدر عن وزير السياحة عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 9427/68.

– المادة الثانية: ان اي مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعرض مرتكبها الى عدم اعتراف السلطات اللبنانية بنتيجة الانتخاب الحاصل خلافا للاصول وابلاغ الجهات المعنية المحلية والدولية بعدم حصول هذا الاعتراف وتطبق بحق المخالف احكام المادة 770 من قانون العقوبات.

– المادة الثالثة: تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع احكام هذا القرار.

– المادة الرابعة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية”.