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أخبار لبنان

طائرة “الميدل ايست” ممنوعة من الهبوط في فرنسا.. والركاب في حالة ذهول!

المصدر: وكالات 0

انتشرت معلومات تفيد بأن طائرة “الميدل ايست” رقم 209 المتجهة من بيروت مُنعت من الهبوط في مطار شارل ديغول- فرنسا، وقد طُلب منها التوجه الى بروكسيل لاسباب غير معروفة.

وما زال الركاب ينتظرون في الطائرة التي وصلت في بروكسيل حوالي الساعة 6 صباحاً من دون معرفة اسباب الانتظار حتى الساعة.

مصدر في الـ”MEA” علّق على ما حدث، وقال لـ”لبنان 24″ إنّ سبب هبوط الطائرة كان وجود ضباب كثيف، وقد قرّر قائد الطائرة الهبوط في بلجيكا من أجل تأمين سلامة الركاب، لافتًا الى أنّ هذا السيناريو اتبعه عدد آخر من شركات الطيران وليس طائرة الميدل إيست فحسب.

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