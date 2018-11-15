هكذا علّق هشام حداد على مصالحة جعجع – فرنجية

علّق مقدّم البرامج هشام حداد على المصالحة التاريخية بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والنائب السابق سليمان فرنجيّة عبر “تويتر” قائلاً: “من الناحية السياسية والقضائية، من حق اللبنانيين ان يعرفوا… هل اعترف سمير جعجع بالجريمة فسامحه سليمان؟ ام اقتنع سليمان بعدم مسؤولية سمير فصالحه الاخير؟؟ في امكانية ثالثة ؟؟ افيدونا يا اهل الخير…”.

من الناحية السياسية و القضائية ، من حق اللبنانيين ان يعرفوا… هل اعترف سمير جعجع بالجريمة فسامحه سليمان ؟ ام اقتنع سليمان بعدم مسؤولية سمير فصالحه الاخير ؟؟ في امكانية ثالثة ؟؟ افيدونا يا اهل الخير … — Hicham haddad (@HichamHaddad57) November 15, 2018