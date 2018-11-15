موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


أخبار لبنان

هكذا علّق هشام حداد على مصالحة جعجع – فرنجية

المصدر: وكالات 0

علّق مقدّم البرامج هشام حداد على المصالحة التاريخية بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والنائب السابق سليمان فرنجيّة عبر “تويتر” قائلاً: “من الناحية السياسية والقضائية، من حق اللبنانيين ان يعرفوا… هل اعترف سمير جعجع بالجريمة فسامحه سليمان؟ ام اقتنع سليمان بعدم مسؤولية سمير فصالحه الاخير؟؟ في امكانية ثالثة ؟؟ افيدونا يا اهل الخير…”.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

في شتورا.. غادرت المنزل وتركت رسالة مفزعة!

أخبار لبنان

قرار جديد من وزير السياحة حول حفلات ملكات الجمال!

أخبار لبنان

الكويت على موعد مع “الطوفان” اليوم.. وفي لبنان: خيرات تشرين مستمرة!

أخبار لبنان

اقفال الادارات والمؤسسات العامة في 20 و22 ت2