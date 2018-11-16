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ديما صادق محتجزة في سيارتها وضيفها لم يستطع الوصول.. هذا ما قالته!

المصدر: وكالات 0

أعلنت الإعلامية ديما صادق خلال اتصالٍ مع “LBCI” أنّها عالقة في سيارتها بسبب زحمة السير الخانقة التي احتجزت المواطنين في سياراتهم، إثر التدابير المتّخذة لأجل التدريبات العسكرية تحضيراً للإحتفال بعيد الإستقلال.
ولفتت صادق الى أنّها محتجزة في سيارتها منذ 45 دقيقة، والسير شبه متوقف، كما أنّ الشتاء بدأ بالهطول.

كما قالت إنّها متجهة الى مبنى LBCI لتقديم البرنامج الصباحي “نهاركم سعيد”، وكان ضيفها رئيس حزب “التوحيد” وئام وهاب، الذي تعذّر وصوله بسبب زحمة السير أيضًا.

وكان وهاب طالب عبر حسابه على “تويتر” وزير الدفاع “بالتدخل لإلغاء عروضات ما يسمى الإستقلال بدل الإحتفال فليخجل المسؤولين وليعتذروا من الناس عن إذلالهم اليومي”.

المصدر: لبنان24

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