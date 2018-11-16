سؤال للحريري يشعل الخلاف بين بري والسبع

اندلعت مساء أمس على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” حرب تغريدات بين الإعلاميتين في قناة الجديد نانسي السبع و”أم تي في” نوال بري تحت هاشتاغ “#بشكل_عام” على خلفية سؤال وجهته السبع للرئيس المكلف سعد الحريري خلال مؤتمره الصحافي الثلاثاء الماضي حول إساءة السعودية اليه.

ودخل على الخط أيضاً بعض الإعلاميين والمراسلين في قناة “الجديد” دعماً للسبع منهم رامز القاضي حليمة طبيعة وزوج السبع الإعلامي فراس حاطوم، فيما ايّدت كريستين حبيب زميلتها بري.

وفي التفاصيل، كتبت الإعلامية بري على حسابها عبر “تويتر” مستخدمة هاشتاغ :”#بشكل_عام ومن وحي هالاسبوع، الوقحنة مش شطارة”، فعلقت الإعلامية كريستين حبيب بالقول:”في خيط رفيع بين الجرأة والوقاحة”.

لترد السبع على بري في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” مستخدمة الهاشتاغ نفسه:”#بشكل_عام انضبّي أحسن ما تعرفي مزبوط كيف بتكون الأسئلة الوقحة”.

وهنا علقت المراسلة طبيعة على تغريدة السبع بالقول:” هاهاهاهاهاهاهاها نانسي”.

كما دخل زوج السبع الإعلامي فراس حاطوم وكتب في تغريدة رداً على بري ودعماً لزوجته:”#بشكل_عام بخاف الواحد يتقلك العيار تبلشي تبكي. #دايما_دموع #انا_ابكي_اذا_انا_موجودة #صورني_وانا_مدمعة #صورني_وانا_حاملة_كلينكس”.

أحد المتابعين ويدعى جاسم الحسيني أعاد نشر تغريدة السبع وعلق عليها بالقول:” لاول مرة ارى الاستاذة الاعلامية الكبيرة غاضبة، بكل امانة انها الاعلامية التي تتمتاز بالحيادية وقوة الموقف ، ترى من الذي اغضبها ؟ تحياتي لكِ ايتها الرائعة”، فردت عليه السبع بالقول:” مش غضب بس هاي المهنة انا دفعت حقها تعب وخطر وما بقبل حدا يتطاول عليي بشغلي”.

أما الإعلامي رامز القاضي فعلق على رد السبع بالقول:”سؤالك بقدر ما أحرج الحريري أحرج جزء كبير من مراسلين ومراسلات المقرات يللي مفكرين الصحافة علاقات عامة وقديش بيضحكلن دولتو او معالي وبياخذ معن صورة عالماشي”.

يذكر أن الإعلامية في قناة الجديد نانسي السبع توجهت بسؤال الى الرئيس المكلف سعد الحريري خلال مؤتمره الصحافي قبل أيام تعليقاً على المستجدات الحكومية حول الإساء اليه في السعودية وقالت له:”اليوم قديه مسيء للبنان، إنّو في تقارير دولية انو حضرتك باحتجازك بالسعودية، تعرضت لإهانات، وما صدر بيان، اليوم مسيء أكتر الاّ يتمثل وزير من هؤلاء اللقاء التشاوري للسنة؟”.

المصدر: ليبانون ديبايت