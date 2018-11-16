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أخبار لبنان

مرتفع شبه مداري يتحرّك نحو لبنان.. لا أمطار والحرارة سترتفع!

المصدر: وكالات 0

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان المرتفع شبه المداري ينشط شمال شبه الجزيرة العربية مساء يوم الجمعة، ويُطلق رياحاً جنوبية شرقية دافئة نحو الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا خلال الأيام الـ 5 المقبلة فيستقر الطقس فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط ويتحوّل الى صاف وقليل الرطوبة.

طقس لبنان والمنطقة ليوم السبت، مشمس وصافي مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة التي ستسجّل:
على الساحل: 23/18
على الجبال 1200 متر: 16/8
في البقاع: 18/8
الرياح: جنوبية شرقية سرعتها 5 كلم في الساعة
الرطوبة: 55%
الضغط الجوّي: 1020hpa

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