تحذير من الجليد.. والحرارة الى ارتفاع!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان اليوم السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1800م خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة على الساحل من 10 الى 25 درجة، فوق الجبال من 7 الى 17، في الداخل من 6 الى 20 درجة، وفي الارز من صفر الى 11 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط محليا على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %

– حال البحر: مائج الى منخفض الموج، حرارة المياه:23°م.

– الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,11، ساعة الغروب: 16,34.