أمطار غزيرة وبرَد ورعود.. هكذا سيكون طقس “الاستقلال”

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان العواصف الثلجية تضرب وسط اوروبا وتركيا واليونان وتبدأ المنخفضات الجوية تنحرف نحو الشرق الأوسط اعتباراً من ظهر يوم الأربعاء بسبب دخول المرتفع الأزوري بقيم عالية نحو بلغاريا والبحر الأسود تصل الى 1030hpaفتتهيّأ الأجواء بين جنوب تركيا وقبرص وشمال مصر للأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية وتدخل تدريجياً مساء الأربعاء نحو لبنان والساحل السوري تترافق مع رياح جنوبية غربية وانخفاض بدرجات الحرارة.

سوف تساهم الرياح الجنوبية الشرقية الدافئة مع الرياح الغربية الرطبة بشحن السحب الركامية بكميات كبيرة من الرعود والصواعق وتشكُّل البرد في طبقات الجوّ 500hpa فتتساقط بغزارة ساحلاً وجبلاً، وتشتد يوم الخميس لتصبح شاملة تقريباً مع اشتداد بسرعة الرياح ساعات الظهيرة لتلامس 65 كلم في الساعة.

هذا ويتشكّل منخفض مداري عالي الفعالية فوق جدّة ووسط المملكة السعودية سيتجّه تدريجياً نحو البحرَين والكويت وغرب ايران والعراق حيث ستكون الهطولات طوفانية سينتج عنها الكثير من السيول والفيضانات. وسينحرف قسم من هذا المنخفض المداري العملاق الحجم نحو قطر خلال نهاية الأسبوع.

طقس لبنان ليوم الأربعاء غائم مع تراجع بسيط بدرجات الحرارة، تتهيأ الأجواء بين الليل والمساء لوصول الأمطار والرعود.

الحرارة على الساحل: 23/18

على الجبال 1200 متر: 17/9

في البقاع: 18/9

الرياح: جنوبية شرقية قبل الظهر سرعتها 10 كلم في الساعة تنقلب جنوبية غربية ضعيفة بعد الظهر.

الرطوبة: بين 50 و 75%

الضغط الجوّي: 1017hpa