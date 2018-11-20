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باسيل أعطى توجيهاته لمتابعة قضية كارلوس غصن: سنقف إلى جانبه بمحنته

المصدر: وكالات 0

أعطى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل توجيهاته لسفير لبنان في اليابان نضال يحيى بـ”ضرورة متابعة قضية كارلوس غصن رئيس مجموعة نيسان – رينو – ميتسوبيشي، واللقاء به للإطّلاع على حاجاته والتأكّد من سلامة الإجراءات المتّخذة والحرص على توفير الدفاع القانوني له ليتسنّى له عرض ما يمتلكه من وقائع وأدلّة وفرصة حقيقية للدفاع عن نفسه”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين فإنّ “كارلوس غصن هو مواطن لبناني منتشر وهو يمثّل إحدى النجاحات اللبنانية في الخارج والخارجية اللبنانية ستقف إلى جانبه في محنته لتتأكد من حصوله على محاكمة عادلة”.

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