تصريح مفاجئ.. نائب “القوات”: كل شهيد من “حزب الله” هو شهيد لنا

في تصريح مفاجئ، قال نائب تكتل “الجمهورية القوية” أنيس نصار أن “كل شهيد من حزب الله يموت دفاعا عن أرض لبنان هو شهيد للقوات اللبنانية”، في سياق الحديث عن معركة الجرود مضيفا “حزب الله لعب دورا فيها وحارب الإرهاب “.

واشار في حديث تلفزيوني لـ”nbn” الى ان “القوات اللبنانية كان لها دورا مهما في معركة الجرود نظرا للدعم الذي قدمته للجيش اللبناني”، ما أثار جدلاً لدى الراي العام ، الذي وجد اختلافاً كبيراً في هذا التصريح والتصريحات السابقةحول “حزب الله”.

ولفت نصار الى جهود وزير الخارجية جبران باسيل قائلاً: “معالي وزير الخارجية قام بمساع مهمة نشكره عليها، فقد جعل المنتشرين ينتخبون وتناول مسألة النازحين السوريين باحترافية”.

وعن مصالحة الجبل علق نصار: “المصالحة التي أسس لها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير بين القوات اللبنانية والدروز في الجبل هي مصالحة تاريخية ستترجم في الحكومة المقبلة”.