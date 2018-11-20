منخفض جوي آتٍ: برق ورعد وثلوج بدءاً من هذا اليوم فاستعدوا

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة على الجبال وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليلا. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل الاربعاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا.

– الطقس المتوقع في لبنان: الثلاثاء:غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم مع تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء:غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة على الجبال وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليلا.

الخميس: غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالانخفاض على الجبال والداخل، تتساقط أمطار متفرقة ورياح ناشطة احيانا مترافقة ببرق ورعد، كما يتوقع تساقط للثلوج على الجبال.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 24 درجة، فوق الجبال من 11 الى 20 درجة، في الداخل من 8 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 بالمئة.

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء:23 درجة.

– الضغط الجوي:764 ملم زئبق .