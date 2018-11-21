اضطرابات جوية في الدول العربية وبعضها سيغرق.. ماذا عن لبنان؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يتأثر بمنخفض جويّ يتشكل بين قبرص وشمال مصر والخط الساحلي الممتد من سوريا الى فلسطين، سيكون متوسّط الفعالية، وتنشط امطاره بين الحين والآخر بسبب الرياح الجنوبية الشرقية الدافئة التي ستصطدم بالرياح الغربية الرطبة والباردة الأمر الذي سيساهم برفع الرطوبة وشحن السحب الركامية بكمية كبيرة من العواصف الرعدية والصواعق والبرَد الغزير الذي سيطال الساحل والجبل حين تشتد قوة الأمطار، ومع انّ لبنان والأردن وسوريا سسيتأثرون بحالة عدم استقرار، الاّ ان التيار النفاث الذي سيعبر فوق الشرق الأوسط ومن ثم دول الخليج، على طبقة 200hpa (ما يساوي ارتفاع 11,784 متر)، سيغذّي أيضا السحب بنسبة عالية من الرطوبة وسيساهم ايضاً بزيادة نسبة الهطولات في العراق والكويت وغرب ايران والبحرَين بين الجمعة والأحد.

تستعد الأجواء مساء الأربعاء لوصول الأمطار ويبدأ تأثيرها على لبنان بخاصة بين فجر الخميس وساعات الصباح مع عواصف رعدية وتتحوّل مع تقدم الساعات الى غزيرة مع تساقط البرَد واشتداد بسرعة الرياح وسوف تتوزّع على الشكل التالي بحسب كمية الهطولات:

درجة اولى: طرطوس وجبلة، الساحل اللبناني الشمالي من شكا والبترون مروراً بجبيل وجونية حتى بيروت، الدامور، صيدا وصور، مرجعيون وبنت جبيل والجوار… الجبال الغربية من جبيل وكسروان والمتن.

درجة ثانية: طرابلس وعكار، الجبال الشمالية، عالية والشوف، جزين، البقاع الوسط والغربي.

درجة ثالثة: البقاع الشمالي ودمشق، اربد وعمّان.

هذا وستشهد مدينة جدّة غرب المملكة السعودية حالة عدم استقرار سريعة بين الخميس ظهراً وصباح السبت سينتج عنها الكثير من السيول والفيضانات بسبب غزارة الهطولات. وما ينتظر الكويت والبحرين وجنوب العراق، سيناريو جديد للأمطار الطوفانية التي ستعيد للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا الشهر مشهد السيول والفيضانات التي سترفع مستوى المياه في الدول المذكورة.

وسيضرب الطوفان بقوّة هذه المرة الكويت وستتخطى نسبة الأمطار بين الخميس والإثنين 300 ملم لذلك يرجى اخذ العلم لأن نسبة الرطوبة ستصل الى 100% مترافقة مع العواصف الرعدية وباختصار: الكويت تحت الخطر للمرة الثالثة.

طقس لبنان ليوم الخميس سيكون ممطرا مع عواصف رعدية وتراجع بسيط بدرجات الحرارة، تشتد الهطولات بين الظهر والمساء وقبل ظهر يوم الجمعة.

الحرارة على الساحل: 22/18

على الجبال 1200 متر: 15/7

في البقاع: 16/9

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 35 و 65 كلم في الساعة.

الرطوبة: بين 65 و 88%

الضغط الجوّي: 1013 hpa