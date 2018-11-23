استغل حسومات احد المطاعم اللبنانية فخسر وظيفته!

ربيع دمج – رادار سكوب:

من أجل جمع مبلغ زهيد قد لا تتعدّى قيمته أكثر من ألف دولار أميركي ربما خسر الشاب ن.س ( 21 سنة) وظيفته في أحد المطاعم المعروفة جداً في لبنان.

إختار الموظف الجديد طريقة نصب إحترافية أفقدته أكثر مما جناه.

فقد خسر (ن.س) عمله وسمعته قبل توقيفه من قبل مكتب جرائم المعلوماتية في الشرطة القضائية، وتحويله إلى التحقيق في محكمة جنايات بعبدا بحسب المعلومات التي حصل عليها رادار سكوب.

منذ شهر إدعت شركة لإنتاج الدجاج وتدير بالوقت ذاته سلسلة مطاعم معروفة في لبنان على هذا الشاب بتهمة إساءة الأمانة وسرقة أموال الشركة إلى جانب تزوير إيصالات وفواتير عن طريق خدمة التطبيق الخاصة بالمطعم.

وفي حيثيات القضية التي حصل موقع رادار سكوب على معلومات حولها من مصادر قضائية، تفيد أن الشركة قررت منح حسومات بقيمة 14750 ليرة لبنانية على كل فاتورة إذا استخدم الزبون التطبيق الخاص بالمطعم، حيث يصله رمزاً سرياً يبرزه في أي فرع من فروع المطعم ليحصل على هذا الحسم.

لفتت الفكرة نظر الشاب الذي قرر إغتنام الفرصة والطلب من أصدقائه وأقاربه الإشتراك بالخدمة، وحين يصلهم الرمز السري يرسلونه له كون هذا الأمر سيعزز مكانته أمام إدارة المطعم وسيرفع من شأنه وسيظهر أمامها بأنه يسوّق لهم.

إنطلت حيلته على أصدقائه وأقاربه فأرسلوا له بالفعل الرموز التي قام بإدخالها بواسطة بيانات وهمية عن طريق “القرصنة الإلكترونية”، ثم عمد الى تعديل في الفواتير والى حسم الـ14750 ل.ل ليحتفظ بعد ذلك بالمبلغ ويستولي عليه في حين أن الزبون قد دفع الفاتورة كاملة دون أي حسم.

وعن طريق التدقيق المالي وبإستعانة خبراء تقنيين من الشركة تمكنوا بعد أسابيع من ملاحظة هذا الخرق وتعقب الفاعل وكشف هويته الذي لم يكن خارج أسوار المؤسسة كما ظنوا بداية بل أحد موظفيها الذي دخلها سعياً للرزق!