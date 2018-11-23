مصلحة الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي: ماذا عن الثلوج؟

كشف رئيس التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي عبد الرحمن الزواوي أنّ لبنان يقبع تحت تأثير منخفض جوي من ليل الأربعاء – الخميس، أدّى الى تساقط أمطار غزيرة وحدوث عواصف رعدية. ولفت في حديث لـ”لبنان 24″ الى أن الأمطار توقفت عن الهطول فجر الخميس على الساحل بشكل موقت لكنّها لا تزال مستمرّة على المرتفعات، مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1800 م وما فوق.

وكشف الزواوي أن الأمطار ستستمّر حتى نهار اليوم الجمعة خاصة في المناطق الداخلية مع احتمال حدوث السيول في بعض الأحيان نتيجة الغيوم الركامية لكن بشكل محليّ ومحدود.

أمّا صباح السبت فينحسر المنخفض الجوّي تدريجياً وتستمّر درجات الحرارة بالإنخفاض بعد الظهر، ثم تتضاءل كمية الأمطار لتنحسر نهائياً صباح الأحد، بحسب الزواوي الذي أضاف: “تعود المرتفعات الجوية لتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من بعد ظهر الأحد”.

أما بالنسبة لمعدّل الأمطار، فأشار الى أنه ارتفع في أغلب المناطق أكثر من العام الماضي، لكنّه مازال أقّل من المعدّل العام.

المصدر: لبنان24