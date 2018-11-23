“ويك أند” ماطر بامتياز والثلوج تلامس الـ 1600 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الجو غدا غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية في الداخل وثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق، لا سيّما وأن لبنان لا يزال تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي إلى جو متقلب وماطر أحيانا، يبدأ بالإنحسار اعتبارا من يوم الاحد.

ويكون الجو غداً غائماً جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة تتساقط أمطار محلية في الداخل وثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق، ويستمر الى يوم الأحد حيث . تنحسر الامطار في مختلف المناطق بينما يتوقع تساقط امطار محلية وثلوج على ارتفاع 1600 متر ومافوق قبل الظهر في الشمال.

الحرارة على الساحل من 12 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16، في الارز من درجتين الى 7 درجات، في الداخل من 7 الى 16 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 06,16 ساعة، غروب الشمس: 16,31