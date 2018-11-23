8 فتيات “غادرن ولم يعدن”.. ما الذي يحصل!

هذا التعميم الآتي لقوى الأمن الداخلي ليس الأوّل من نوعه، فقد سبقته تعاميم عدّة تعلن اختفاء عدد من الأشخاص، لكن للمفارقة أنّ معظم الذين اختفوا في الفترة الأخيرة هم فتيات.

اليوم عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة سارة رضا بري، وهي من مواليد العام 1989، لبنانية الجنسية. غادرت سارة بتاريخ 21/11/2018 منزل ذويها الكائن في محلة الصفير – الضاحية الجنوبية إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية حتى الساعة.

مع فقدان سارة يصبح عدد اللواتي “غادرن ولم يعدن” 8، الأمر الذي أثار المخاوف أو بعض التساؤلات لدى الرأي العام، وقد اختفى في شهر تشرين الثاني الجاري فقط 6 شابات، فيما السابعة اختفت في في شهر أيلول الماضي.

من هنّ الفتيات اللواتي اختفين؟

-سارة رضا بري (مواليد عام 1989، لبنانية) اختفت بتاريخ 23\11\2018.

-زهراء (مواليد عام 1998) اختفت بتاريخ 19/11/2018.

-فاطمة محمد رضا قبارة (مواليد عام 2007، سورية) اختفت بتاريخ 17\11\2018.

-تهاني أبو خليل (مواليد عام 1999) اختفت بتاريخ 16/112018.

-وفاء ناصر الدين (مواليد عام 1992) اختفت بتاريخ 16/11/2018.

-زهراء (مواليد عام 2001) اختفت بتاريخ 14/11/2018.

-ساره جابر (مواليد عام 2002) اختفت بتاريخ 2/11/2018.

-أمون العلي (مواليد عام 1995) اختفت بتاريخ 30/9/2018.

وفي السياق، أكّد مصدر أمني لـ”لبنان 24″ أنّ اختفاء هؤلاء الشابات هو نتيجة عوامل عائلية، نافياً أن يكون سبب الإختفاء دافع أمني، مع تشديد المصدر على أنّ الجهات المعنية تتابع هذه الأمور بكلّ تفاصيلها.

المصدر: لبنان24