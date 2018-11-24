أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم.. كيف سيكون طقس الأحد؟

يتأثر لبنان بطقس متقلب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان اليوم السبت غائما جزئيا الى غائم، مع استقرار درجات الحرارة وأمطار متفرقة متقطعة، تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد خاصة فترة بعد الظهر.

أما الأحد فيكون الطقس غائماً جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة صباحا.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الأرز من 2 الى 8 درجات، في الداخل من 8 الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35كلم/س.

– الانقشاع: جيد، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

– حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 19:06 ساعة غروب الشمس: 31:16