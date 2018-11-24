بالصورة: رحلات جوية إسرائيلية للركاب في سماء لبنان.. ما السبب؟

نشر حساب “إنتل سكاي” الذي يُعنى بأخبار الرحلات الجوية خرائط لمسار طائرات عبر حسابه على “تويتر”.

‏ولفت الى أنّ الجمعة، وبسبب سوء الأحوال الجوية مقابل تل أبيب اضطرت العديد من الرحلات الجوية المنطلقة من مطار بن غوريون أن تدخل مجال لبنان الجوي وكانت أقربها الطائرة التركية حيث مرت على بضع كيلومترات عن مدينة صور.

وسأل: “ماذا عن الطائرة الاسرائيلية رحلة ‎#IZ291 لخطوط اركيا الاسرائيلية؟”.

المصدر: لبنان24