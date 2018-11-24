مشكلة مستجدة وخطيرة في لبنان.. مادة الفينول تلوث مياه الشفة!

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، البيان الآتي: “مادة الفينول تصل الى الحوض الادنى وتلوث مياه الشفة لمشروع الطيبة التي تغذي بلدات الجنوب اللبناني الذي تديره مؤسسة مياه لبنان الجنوبي”.

وأضاف البيان: “توضيحًا لهذه المشكلة المستجدة والخطيرة، يهم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ان توضح ان مياه عين الزرقاء محولة في الوقت الحاضر الى بركة انان التي تغذي معامل توليد الطاقة الكهرمائية. الا انه توجد على بعد حوالي واحد كلم من عين الزرقا بعض الينابيع الصغيرة التي يتواصل مجراها مع عين الزرقاء تحت بلدة يحمر، حيث تتلقى مخلفات المعاصر؛ بالإضافة الى انه يوجد معاصر للزيتون في بلدات كفركلا والقليعة وفي دير ميماس قبل محطة الطيبة؛ وتقوم برمي زيبار الزيتون في المجاري الشتوية فتصل الى نهر الليطاني ومنه الى محطة الطيبة. علما ان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كانت قد تقدمت بالتنسيق مع بلدية ديرميماس بإخبار الى النيابة العامة البيئية في النبطية بتاريخ 10/10/2018 سجل برقم 4712/2018؛ وكانت بلدية ديرميماس قد سطرت محضر ضبط بحق إحدى المعاصر المخالفة”.

وختمت المصلحة بيانها بالقول: “لذلك تجدد المصلحة التأكيد على ضرورة ملاحقة القضاء للملوثين والمعاصر التي لوثت مياه الشفة في كل من القليعة وديرميماس وكفركلا؛ علما انه سبق ايضا لبلدية القليعة ان تقدمت بشكوى في وجه بلدية كفرتبنيت لاستحداثها مكبا على ضفاف الليطاني”.