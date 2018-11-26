أمطارٌ ورعد وعواصف: شتاء لبنان واعد.. فاستعدّوا

نشر الأب إيلي خنيصر عبر حسابه على “فيسبوك” نشرة الطقس، وقال: “أمطارٌ ورعود جنوب قبرص تتجّه تدريجياً نحو الساحل اللبناني بين الإثنين والثلاثاء، ومن المنتظر ان يبدأ تأثير المرتفع شبه مداري على لبنان والجوار قبل ظهر الثلاثاء فترتفع درجات الحرارة بمعدّل خمسة درجات مئوية ويبقى الضغط مرتفعاً حتى بعد ظهر الخميس، موعد اقتراب المنخفض الجوّي الذي يضرب، حالياً، جنوب اوروبا، فماذا سينتج عن هذا التصادم؟”.

وأضاف: “رياحٌ جنوبية شرقية دافئة تتجه نحو الشرق الأوسط سوف تقابلها رياح غربية باردة مساء الخميس ستساهم بتهيئة الأجواء لتُشكّل منخفضاً جوّياً فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط يكون غزير الأمطار والعواصف الرعدية وهطولات برديّة فتكون نهاية هذا الشهر مبشّرة بالخيرات، لا سيما وانّ المحيط الأطلسي يقذف كمّا هائلاً من الرطوبة نحو جنوب اوروبا تنحرف بسرعة نحو المتوسط والشرق الأوسط بسبب ضغط الآزوري المرتفع الذي يسيطر على وسط اوروبا فيصدّ الأمطار عن وسط وشمال القارة، فما ينتظر لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ليس الاّ منخفضات متتالية تنذر بشتاء واعد خلال شهر كانون الأول المقبل للمنطقة”.

امّا طقس لبنان ليوم الثلاثاء، فسيكون غائماً مع تساقط امطار متفرقة بين الساحل والجبال الغربية مع احتمال حدوث عواصف رعدية بنسبة 10%:

الحرارة على الساحل: 24/19

على الجبال 1200 متر: 20/10

البقاع: 22/10

الرياح: جنوبية شرقية دافئة سرعتها 10 كلم في الساعة.

الرطوبة: 75%

الضغط الجوّي: 1018hpa.