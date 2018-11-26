بالأيام.. هذا هو الطقس المتوقع في لبنان!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات أحيانا، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الخميس حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة كريت.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الإثنين: غائم جزئيًا بدون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة صباحا خاصة في المناطق الشمالية وتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات أحيانا، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا.

الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 9 الى 19 درجة، في الارز من 3 الى 10 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س

– الانقشاع: جيد، متوسط أحيانأ على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 بالمئة.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:6,19 ساعة غروب الشمس: 16,31 .