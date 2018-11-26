رحلت وتركت رسالة بخط يدها.. فتاتان جديدتان تنضمان الى لائحة المختفيات

في حالتين جديدتين، ادعى امام فصيلة ذوق مصبح المدعو “م.ف.” ان ابنته ماري ريتا منير الفخري (مواليد 1989) قد غادرت مكان سكنها في مجمع الرمال منذ ثلاثة ايام ولم تعد حتى الساعة، علما انها كتبت له رسالة بخط يدها مفادها انها قد غادرت الاراضي الللبنانية.

كما ادعت امام مخفر بيت شاما المدعوة ه. ش.(لبنانية) ان ه. ح.، وهو مقيم في منطقة الكرك- زحلة، اقدم على خطف ابنتها نانسي (مواليد 2003) وفر على متن سيارة نوع هيونداي i10 لون فضي الى جهة مجهولة وذلك بقصد الزواج.

وكانت اختفت مجموعة من الفتيات في الآونة الاخيرة ما أدى الى إثارة التساؤلات حول الاسباب وما إذا كانت هناك عصابة وراء اختطافهن.

المصدر: لبنان24