أمل حمادة “ترحل” فجأةً.. توف*يت كما أرادت!

توف*يت اللبنانية أمل حمادة في منزلها امس الثلاثاء، وذلك إثر جلطة دماغية حادة أصيبت بها. ومن المقرر أن توارى حمادة في الثرى في مسقط رأسها في مدينة النبطية الجنوبية غداً الأربعاء.

وقد تحوّلت حمادة إلى وجه إعلامي كوميدي يُدخل البسمة إلى قلوب المشاهدين. كما لها العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل تنتقد فيها المشاهير بطريقة طريفة وفكاهية. كذلك كانت لها إطلالات إعلامية عدّة خصوصاً أنّها شكّلت شخصية مثيرة للجدل.

وقد اشتهرت حمادة بعبارة “مين ماخدة”، وذلك في معرض تعليقها على رفض الفنانة ميريام فارس الكشف عن هوية زوجها.

وكانت حمادة في إحدى البرامج التلفزيونية وردّاً على سؤال عن كيف تتمنّى أن تكون نهايتها، قالت: “أتمنّى أن أم*وت بسكتة قلبية بعد عمر طويل”.