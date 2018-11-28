“الأعلى للدفاع” انعقد استثنائياً في بعبدا.. وهذه مقرراته!

عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً استثنائياً، اليوم الأربعاء في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري والوزراء المعنيين، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.

وأعلن المجلس في بيانٍ صادر إثر الإجتماع أنّ “عون والحريري طلبا من الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الأعياد وذلك لتسهيل أمور المواطنين والسواح والمغتربين الذين ينوون تمضية الأعياد في لبنان”.

وأشار البيان إلى أنّ “عون عرض للأحداث الأمنية التي وقعت في الأراضي اللبنانية خلال السنة الحالية وطلب إلى الأجهزة الأمنية المعنية التنسيق في ما بينها للحدّ من هذه الأحداث وتكثيف الجهود لمعالجتها ومنع وقوعها مستقبلاً”.

وبحسب البيان، فقد تطرّق الإجتماع للوضع الأمني داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والأوضاع الاجتماعية والصحية للاجئين لاسيما بعد تراجع مساعدات منظمة “الأونروا”.

كما أثار عون “مسألة ترويج المخدرات لاسيما في الجامعات والمدارس والملاهي الليلية وتقرّر الطلب إلى القوى الأمنية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على الشباب والطلاب والاوضاع الاجتماعية”.

كما طلب عون من الأجهزة المعنية “التعاون والتنسيق في ما بينها في التحضيرات الجارية لمناسبة انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة الممتدة بين 16 و20 كانون الثاني 2019”.