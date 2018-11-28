“بواريد مخدرة وأكثر”.. هكذا باشرت بلدية النبطية ملاحقة الكلاب الشاردة

باشرت بلدية النبطية ملاحقة الكلاب الشاردة والشرسة بواسطة “بارودة مخدرة”، للتخلص منها بعد مخاطرها مؤخرا، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وبدأت البلدية خطة لمكافحة الكلاب الشاردة ووضعها في أقفاص ونقلها الى احدى الجمعيات التي تعنى بالرفق بالحيوان، فيما وضعت البلديات الاخرى تدابير للتخلص من الكلاب الشاردة والشرسة، والتي تسببت مؤخرا بجرح ونهش العديد من المواطنين في منطقتي النبطية واقليم التفاح .

وكان السكان النبطية يلاحظون عند ساعات المساء، إنتشار الكلاب الشاردة قرب سوق اللّحم في المنطقة بسبب توقف معمل فرز نفايات اتحاد بلديات الشقيف وتكدّس النفايات في الأحياء.

يُشار إلى أنّ عدداً كبيراً من المناطق اللبنانية يعاني من ظاهرة الكلاب الشاردة. وفي آخر فصول هذه الحادثة، نذكر “مجزرة الغبيري”، التي وقعت قبل عام تقريباً. وآنذاك، انتشرت مقاطع فيديو لكلاب تلفظ أنفاسها الأخيرة بعدما تم تسميمها بشكل وحشي.