عملية واسعة للجيش في جرد عرسال

تقوم وحدات تتبع للواء التاسع في الجيش اللبناني منذ فجر اليوم، بعمليات “تفتيش” لمخيمات النازحين السوريين المنتشرة في عرسال.

وافاد مراسل “ليبانون ديبايت” ان أكثر المخيمات التي تخضع للتفتيش تقوم على اراضٍ تقع في جرد البلدة.

وبالتوازي، ينفذ الجيش تدابير أمنية ضمن نطاق البلدة وفي محيطها، إذ اقام حواجز ثابتة ومتحركة واخضع السيارات لعمليات تفتيش دقيقة، كما ترافق ذلك مع انتشار عسكري ظاهر وواسع لجنوده.

وافيد عن توقيف الجيش لعدد كبير من النازحين بعدما تبين ان عليهم مذكرات توقيف صادرة عن جهات قضائية، وآخرين بسبب عدم حيازتهم اوراقاً ثبوتية او بسبب وجودهم على الاراضي اللبنانية بشكل غير شرعي، بالاضافة الى ذلك، صادرت القوى العسكرية دراجات نارية وسيارات مخالفة للقانون.

وتأتي العملية من ضمن اجراءات الجيش اللبناني الدورية في المنطقة.

المصدر: ليبانون ديبايت