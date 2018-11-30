جديد قضية كارلوس غصن.. تمديد توقيفه حتى 10 كانون الأول

وافقت محكمة في طوكيو اليوم الجمعة على طلب الادعاء تمديد مدة توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة “نيسان” حتى العاشر من كانون الأول، على خلفية الاشتباه بمخالفات مالية، بحسب ما ذكر الإعلام المحلي.

وبالتالي، سيكون في الإمكان الإبقاء على غصن موقوفا لمدة عشرة أيام إضافية، قبل أن تقرر النيابة العامة ما إذا كانت ستوجه له اتهامات بعدم التصريح عن راتبه كاملا للتهرب من الضرائب، أو الإفراج عنه.

على صعيد متصّل، قال السفير اللبناني في اليابان لـLBCI: “التقينا كارلوس غصن 3 مرات في مكان توقيفه كما ان السفير الفرنسي في اليابان التقاه أكثر من مرة وهناك لقاء جديد يوم الاثنين مع غصن”.

اشارة الى أنّ السلطات اليابانية كانت قد أوقفت غصن في 19 تشرين الثاني الجاري بتهمة التهرب الضريبي.