وهاب: جايين يبلغوني انو عليي ظبط سرعة

على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشر رئيس حزب “التوحيد العربي”، وئام وهاب، صورة لمركبات عسكرية، علّق عليها بالقول: “جايين يبلغوني انو عليي ظبط سرعة.!! “.

يُشار إلى أنّ “معلومات” أكّدت لصحيفة “اللواء” ان وهّاب سيمثل اليوم امام مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود أو من ينتدبه وليس أمام شعبة المعلومات، في مقابل ضمان عدم توقيفه، في حال العكس، بمعنى ان عدم حضور وهاب شخصياً، أو الاكتفاء بارسال محاميه، لا يكفي، وهذا الأمر سيترتب على القضاء إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، بكل ما يعنيه هذا الأمر من تداعيات سياسية وأمنية.