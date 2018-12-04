أمطار وثلوج وانخفاض بالحرارة وموج بارتفاع 4 أمتار… انتبهوا من يوم الخميس

يتأثر الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتبارا من اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي مما يؤدي الى جو متقلب وماطر ويبلغ ذروته مساء الخميس.

ويكون الجو غداً غائماً جزئياً الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ورياح قوية تقارب ال80 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود الاربعة امتار، تتساقط امطار متفرقة خلال النهار تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية وتكون مترافقة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

ويتحوّل الجو الاربعاء الى غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ورياح قوية تقارب ال80 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود الاربعة امتار، تتساقط امطار متفرقة خلال النهار تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

أما الخميس فيكون الجو غائماً الى ماطر بغزارة احيانا خاصة في خلال الليل مع عواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال90 كلم/س يرتفع موج البحر لحدود خمسة أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 25 و55 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و88 %.

– حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.