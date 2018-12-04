“الدوّار” منخفض جوي يضرب لبنان.. ما هي خصائصه؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان منطقة من الضغط الجوّي المنخفض تسيطر على لبنان وسوريا وفلسطين يعبر فيها منخفض ماطر وعالي الفعالية بقيم ضغط تصل الى 1003hpa، ستضرب امطاره الطوفانية الساحل الممتد من سوريا الى فلسطين بشكل متفاوت ومصحوب بالعواصف الرعدية وتساقط البرد حيث تتكدّس السحب الركامية، ويستمر حتى يوم السبت مساءً، فما هي خصائصه خلال هذه الفترة؟

يقترب هذا المنخفض من سوريا ولبنان وفلسطين صباح اليوم الثلاثاء ويُسمّى “بالدوّار” لأنّه سينحسر ضمن حلقة مقفلة تحيط بها قيم ضغط مرتفع ورياح معاكسة له من الشرق (رياح شرقية من سوريا) ومن الجنوب (رياح جنوبية من فلسطين) لذلك لن يتعمّق كثيراً نحو السلسلة الشرقية والداخل.

تتعمّق أمطاره بين الحين والآخر في لبنان (ساحلاً وجبلاً)، اي الثلاثاء ظهرا والأربعاء، والخميس بعد الظهر ويوم الجمعة ويتخلل هذه الفترة انفراجات وتراجع بدرجات الحرارة.

تشتد الرياح الجنوبية لتلامس 60 كلم في الساعة كسرعة قصوى، تترافق مع عواصف رعدية على الساحل.

تتساقط امطار غزيرة فوق الساحل السوري، تشتد فوق شمال وجنوب لبنان وفلسطين واربد وعمّان مع تقدّم الوقت.

تعتبر نسبة الهطولات في البقاع أخف من الساحل والجبال الغربية، حتى مساء الخميس ويوم الجمعة حين تنقلب الرياح الى غربية وجنوبية غربية لأن نسبة المنخفض في البحر هي 70% وعلى اليابسة 30% لذلك تؤثّر الهطولات على الساحل اكثر من الداخل.

تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 2400 متر بعد ظهر اليوم الثلاثاء وتتدنى مع الوقت لتلامس 2000 متر بين مساء الجمعة والسبت.

طقس يوم الأربعاء: يتأثر لبنان يوم الثلاثاء قبل الظهر بأمطار محلية وعواصف رعدية على الساحل، وتشتد بين ساعات الظهيرة والمساء وتتراجع ليلاً فيكون الطقس يوم الأربعاء غائماً مع امطار محلية ومتفرّقة صباحاً، تعاود نشاطها بعد الظهر وفي ساعات المساء والليل بين الساحل اللبناني والجبال الغربية والداخل مع امطار وعواصف رعدية.

الحرارة على الساحل ليوم الأربعاء: 20/16

على الجبال 1200 متر: 12/5

البقاع: 12/5

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 25 الى 55 كلم في الساعة.

الرطوبة: 90%

الضغط الجوّي: 1010hpa