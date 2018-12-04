بالتزامن مع “درع الشمال”… كيف هو الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل؟

أكدت المتحدثة بإسم قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” ماليني يانسون في تصريح حول موضوع الأنفاق أن “اليونيفيل اطلعت على التقارير الإعلامية، وهي تتواصل مع جميع المحاورين المعنيين لضمان أن يستخدم الأطراف آليات الارتباط والتنسيق التابعة لليونيفيل للحفاظ على الهدوء والاستقرار المستمرين”.

وأشارت الى أنّ “الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل يحافظ على هدوئه”.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، انطلاق عملية عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، تستهدف كشف وإحباط أنفاق يحفرها حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأطلق الجيش الإسرائيلي على الحملة اسم “درع الشمال” ويقودها طاقم خاص ومشترك لهيئة المخابرات والقيادة الشمالية”، وسلاح الهندسة وإدارة تطوير وسائل قتالية.