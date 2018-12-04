بعد إطلاق عملية “درع الشمال” … قيادة الجيش تصدر بيانها

شددت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان على أنه “على ضوء إعلان العدوّ الإسرائيلي فجر اليوم اطلاق عملية “درع الشمال” المتعلقة بانفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكّد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة”.

وأكدت أن “وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تقوم بتنفيذ مهماتها المعتادة على طول الحدود بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمنع أي تصعيد أو زعزعة للاستقرار في منطقة الجنوب”، مشيرة الى أن “الجيش على جهوزية تامّة لمواجهة أي طارئ”.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، انطلاق عملية عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، تستهدف كشف وإحباط أنفاق يحفرها حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأطلق الجيش الإسرائيلي على الحملة اسم “درع الشمال” ويقودها طاقم خاص ومشترك لهيئة المخابرات والقيادة الشمالية”، وسلاح الهندسة وإدارة تطوير وسائل قتالية.